В Прикамье ожидается сильный паводок
21 Февраля 2017 14:20
Пермский край готовится к сезонным паводкам. В ряде муниципалитетов, где повышенный риск наводнения, уже начались плановые работы.
В Кишертском районе проводится информирование населения и очистка канализационных труб, подготовлены пункты временного расположения с продовольственными запасами.
Тамара КОНОПАТКИНА, глава Кишертского муниципального района:
- Мы не говорим и не гадаем "будет или нет". Готовимся к паводку. На сегодня мы поняли, где у нас есть участки, которые были охвачены водой. 6 лодок вёсельных, 3 моторных, готовим автобусы, которые перевозят людей, машины.
Прикамское наводнение в 2016-ом, по оценкам экспертов, стало сильнейшим за последние 40 лет. Уровень воды в местных реках вырастал с каждым часом. В Кудымкаре вода достигла отметки в 630 см. В Кунгуре подтопило ледяную пещеру. В зону подтопления попали 12 муниципалитетов, пострадали почти 800 придомовых территорий.
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