В Прикамье ожидается сильный паводок

В Кишертском районе проводится информирование населения и очистка канализационных труб, подготовлены пункты временного расположения с продовольственными запасами.



Тамара КОНОПАТКИНА, глава Кишертского муниципального района:



- Мы не говорим и не гадаем "будет или нет". Готовимся к паводку. На сегодня мы поняли, где у нас есть участки, которые были охвачены водой. 6 лодок вёсельных, 3 моторных, готовим автобусы, которые перевозят людей, машины.



Прикамское наводнение в 2016-ом, по оценкам экспертов, стало сильнейшим за последние 40 лет. Уровень воды в местных реках вырастал с каждым часом. В Кудымкаре вода достигла отметки в 630 см. В Кунгуре подтопило ледяную пещеру. В зону подтопления попали 12 муниципалитетов, пострадали почти 800 придомовых территорий.