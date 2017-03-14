В Пермском крае завершилась эпидемия гриппа и ОРВИ
14 Марта 2017 18:50
Объявлено о завершении эпидемии гриппа и ОРВИ в Прикамье. Уровень заболеваемости на протяжении 2-х последних недель в Перми держался в пределах эпидемического порога, с тенденцией к снижению с конца февраля.
Главный государственный санитарный врач по краю предложил отменить дополнительные противоэпидемические мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. Они нынче действовали целых 9 недель, а не 7-8, как обычно. Специалисты говорят и о других отличиях нынешней эпидемии.
Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Эта эпидемия была действительно особая, она отличалась от предыдущих эпидемий. Прежде всего, тем, что она более рано началась. Как правило, эпидемии прошлых лет начинались позже, в феврале месяце, вот примерно так. И она характеризовалась сменой возбудителя. Если в предыдущие годы у нас наиболее активно циркулировал вирус гриппа AH1N1 (пандемический вариант), то в этом году преобладал абсолютно вирус гриппа AH3N2, так называемый гонконгский грипп. Он был включён в состав противогриппозных вакцин.
Напомним, после зимних каникул на неделю, с 14 января, закрывались на карантин все учебные заведения, включая вузы. Из-за чего даже сдвинулась по времени сессия. Лабораторно в этот раз подтверждены 600 случаев гриппа, обошлось без летальных исходов. Эпидемиологи обращают внимание на то, что вероятность заражения сохраняется, и советуют не заниматься самолечением.
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