В Пермском крае за год снизилось количество зарегистрированных браков

По информации ЗАГСа Пермского края, в 2015 официально поженились более 20 тысяч, то в этом году таких желающих чуть больше 15 тысяч.



Эльвира БАТОВА, начальник отделения ЗАГСа Ленинского района Перми:



- Количество браков в этом году уменьшилось. Здесь есть объективная причина. Сейчас в брак вступают молодые люди, родившиеся в начале 90-х годов. Когда был провал рождаемости. Преодолеем эти года и пойдем вверх.



А вот тех, кто решил развестись, меньше не становится. В этом году заявление на расторжение брака сотрудники ЗАГСа приняли более чем у 10 тысяч прикамских пар.



Эльвира БАТОВА, начальник отделения ЗАГСа Ленинского района Перми:



- В пятницу поженились, бывает даже и через неделю подают на развод. Через месяц оформляем. Прямо через неделю бывает редко, но в течение года бывает. Как правило самое большое количество разводов приходится от года до 5-6 лет.



Чаще разводятся супружеские пары, прожившие в браке менее пяти лет, в этом году таких – 4440 пар. На втором месте те, кто в супружеских отношениях от 6 до 10 лет – 2249 пар. На третьем месте те, кто скреплен узами брака свыше 15 лет – 1927 пар. Статистика показывает: отношения – дело непростое. Добавим к этому недостаток времени, усталость, финансовый и квартирный вопрос. И не удивительно, почему многие пары разводятся, не прожив вместе и пяти лет.



Есть и положительные примеры. В этом году пермяки отметили более 150 золотых свадеб. А это значит, что семейные ценности остаются в приоритете и сегодняшнему поколению есть на кого равняться.