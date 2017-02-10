В Пермском крае стартует «Лыжня России-2017»

Лыжники пробегут на метр больше, чем в прошлом году. С 2014-го появилась традиция: длина лыжни массового забега соответствует году проведения. На это раз "Лыжня России" - это 2017 метров. Такое расстояние предстоит преодолеть участникам экологического забега, ветеранам и самым маленьким лыжникам в возрасте 10 лет и младше. Юноши пробегут больше - 3 километра, взрослые - 5.



Евгений МОЧАЛОВ, начальник отдела развития видов спорта министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края:



- Главное то, что впервые в Пермском крае заявилось на проведение этого мероприятия 36 муниципальных образований. Обычно их было до 25, и ожидаемое количество участников - до 35 тысяч в целом по краю. Погода будет изумительная -19, самая лыжная погода, лыжи покатят быстрее.



А вот в Тюмени лыжную гонку перенесли на март. Причина - 30-градусный мороз - тюменцам также пришлось отменить Чемпионат и Кубок России по биатлону. Из-за резкого понижения температуры на неделю позже проведут "Лыжню России" в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске. В Пермском крае забег состоится при любой погоде, тем более что метеорологи обещают: днем воздух прогреется до -15.



Андрей СОЛОВЬЁВ, воспитанник СДЮСШОР "Летающий лыжник":



- Главное, стартануть хорошо. И тогда победишь в любом случае, потому что надо вырваться сначала со старта, все попадают, и если вырвешься, то победишь.



В этом году Пермский край получил 11000 шапочек. Теплый сувенир полагается каждому, кто пройдет регистрацию. Место проведения гонки - спорткомплекс «Пермские медведи». Добраться до него можно на автобусе. В этот день с 9 утра до 4 вечера от остановки площадь Восстания будет курсировать специальный маршрут - для лыжников. Все-таки "Лыжня России" - это праздник, на который нельзя опаздывать. Официальный старт - в 11.30.