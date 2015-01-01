В Пермском крае дорожают дрова

Мороз и солнце... Ну как тут не вспомнить про классику. Только вот после 5 минут пребывания на улице думать о поэзии, если честно уже не хочется. А хочется только одного. Сесть у камина, накрыться пледом, и смотря на огонь пить горячий кофе.

Использование дров является самым древним и проверенным способом отопления дома. Вот только цены за это топливо поднимаются как на дрожжах. Росстат ежемесячно проводит мониторинг потребительских цен на дрова по всем регионам России. В Приволжском Федеральном округе резкий рост произошел в 2015 году. За год древесина подорожала почти на 30%. Такой скачок эксперты связывают в первую очередь с нелегальными продавцами.



Нелегальные продавцы за 5 кубов берут 10 000 рублей, а легальные, заключившие контракты с городской администрацией - 1300-1500 рублей за 1 куб.



А вот магазинные цены несколько разнятся от тех, что встречаются на трассах. Здесь продаются брикеты (евродрова). Разница в цене между дровами и брикетами может варьироваться в пределах 2-4 тысяч рублей.



Антон ШМАГОВ, продавец-консультант отдела инженерных систем:



- Если сравнить непосредственно с обычными дровами, то они сгорают очень быстро. А здесь горение идет где-то в пределах 3-4 часов стабильно. Это получается как уголь, грубо говоря.



И все же для каминов, говорят эксперты, идеальным топливом до сих пор остаются проверенные временем дрова. В первую очередь это значительная экономия, плюс экологичный материал. Недаром же, ими издавна топили печи еще наши предки.