В Перми наградили лучших журналистов в День печати
16 Января 10:45
В 50-й раз в День российской печати в Перми вручили премию имени Гайдара. В таких номинациях, как "Публицистика", "Интернет-СМИ", "Радио и телевизионная журналистика".
Лауреатов и дипломантов отбирало компетентное жюри. Важность и значимость премии, а также работу журналистов отметил исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора края Рустем Юсупов. Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь ЦВЕТКОВ поблагодарил журналистов Прикамья за совместную работу и назвал ее в современных реалиях - героической.
Призы и подарки получили почти 70 журналистов Пермского края. Корреспондентов нашей телекомпании отметили сразу в 4-х номинациях. Андрей ВЫЛЕЖНЕВ получил награду от Пермского краевого суда, Ритис БАРАУСКАС - диплом за освещение выборной компании от краевой Избирательной комиссии, Полина РИФА стала дипломантом Гайдаровской премии в сфере телевизионной журналистики. Главный приз в этой номинации вручили Станиславу УЛАНОВУ. Он назван лучшим телевизионным журналистом Пермского края.
Также в День российской печати начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Г. В. Желудов выразил слова благодарности и признательности в адрес редакции ТК "ВЕТТА", а Максим Суханов был награжден почетной грамотой ГУФСИН России по Пермскому краю.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
28 Декабря 2016
21 Декабря 2016
15 Декабря 2016
11 Декабря 2016
28 Ноября 2016
10 Ноября 2016
12 Октября 2016
29 Июля 2016
13 Июля 2016