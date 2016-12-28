(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Перми наградили лучших журналистов в День печати

16 Января 10:45
В 50-й раз в День российской печати в Перми вручили премию имени Гайдара. В таких номинациях, как "Публицистика", "Интернет-СМИ", "Радио и телевизионная журналистика".
57
Лауреатов и дипломантов отбирало компетентное жюри. Важность и значимость премии, а также работу журналистов отметил исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора края Рустем Юсупов. Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь ЦВЕТКОВ поблагодарил журналистов Прикамья за совместную работу и назвал ее в современных реалиях - героической.

Призы и подарки получили почти 70 журналистов Пермского края. Корреспондентов нашей телекомпании отметили сразу в 4-х номинациях. Андрей ВЫЛЕЖНЕВ получил награду от Пермского краевого суда, Ритис БАРАУСКАС - диплом за освещение выборной компании от краевой Избирательной комиссии, Полина РИФА стала дипломантом Гайдаровской премии в сфере телевизионной журналистики. Главный приз в этой номинации вручили Станиславу УЛАНОВУ. Он назван лучшим телевизионным журналистом Пермского края.

Также в День российской печати начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Г. В. Желудов выразил слова благодарности и признательности в адрес редакции ТК "ВЕТТА", а Максим Суханов был награжден почетной грамотой ГУФСИН России по Пермскому краю.
Метки: День печати Награда ВЕТТА
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
16 Января