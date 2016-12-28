В Перми наградили лучших журналистов в День печати

Лауреатов и дипломантов отбирало компетентное жюри. Важность и значимость премии, а также работу журналистов отметил исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора края Рустем Юсупов. Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь ЦВЕТКОВ поблагодарил журналистов Прикамья за совместную работу и назвал ее в современных реалиях - героической.



Призы и подарки получили почти 70 журналистов Пермского края. Корреспондентов нашей телекомпании отметили сразу в 4-х номинациях. Андрей ВЫЛЕЖНЕВ получил награду от Пермского краевого суда, Ритис БАРАУСКАС - диплом за освещение выборной компании от краевой Избирательной комиссии, Полина РИФА стала дипломантом Гайдаровской премии в сфере телевизионной журналистики. Главный приз в этой номинации вручили Станиславу УЛАНОВУ. Он назван лучшим телевизионным журналистом Пермского края.



Также в День российской печати начальник ГУФСИН России по Пермскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Г. В. Желудов выразил слова благодарности и признательности в адрес редакции ТК "ВЕТТА", а Максим Суханов был награжден почетной грамотой ГУФСИН России по Пермскому краю.