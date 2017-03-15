В апреле в Перми будет подготовлен проект городской электрички

Концепция железнодорожной системы будет разработана совместно с горадминистрацией и РЖД. В планах - обновление подвижного состава, который должен производиться на российских заводах. Его качество должно быть безопасным для экологии города, подчеркнул Максим Решетников.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- Давайте за этот год поставим перед собой задачу - выработать финансовую модель и предусмотреть приобретение подвижного состава. Обновление. Мы не можем эксплуатировать состав, на котором еще наши родители ездили.



Глава региона также поручил внести доработки в проекте. Необходимо интегрировать новую систему с транспортным узлом на вокзале "Пермь 2", а также сделать остановки на ключевых местах, например, у набережной.



