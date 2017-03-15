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В апреле в Перми будет подготовлен проект городской электрички

15 Марта 2017 17:07
Такое поручение дал врио губернатора Прикамья Максим Решетников на минувшем заседании правительства.
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В апреле в Перми будет подготовлен проект городской электрички
Концепция железнодорожной системы будет разработана совместно с горадминистрацией и РЖД. В планах - обновление подвижного состава, который должен производиться на российских заводах. Его качество должно быть безопасным для экологии города, подчеркнул Максим Решетников.

Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:

- Давайте за этот год поставим перед собой задачу - выработать финансовую модель и предусмотреть приобретение подвижного состава. Обновление. Мы не можем эксплуатировать состав, на котором еще наши родители ездили.

Глава региона также поручил внести доработки в проекте. Необходимо интегрировать новую систему с транспортным узлом на вокзале  "Пермь 2", а также сделать остановки на ключевых местах, например, у набережной.

Метки: Электричка Вокзал городская электричка
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