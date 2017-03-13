Самая глубокая подводная пещера России находится в Прикамье
13 Марта 2017 15:38
Спелеодайвер из соседнего региона смог погрузиться на дно пещеры, которая находится в Голубом озере.
Председателем Федерации подводного спорта Удмуртии Владимир Федоров в минувшие выходные смог достичь дна подводной пещеры, расположенной в Голубом озере на реке Чусовая. Для этого спелеодайверу пришлось проплыть порядка 600 метров и опуститься на глубину 88 метров. Треть пути проходила на глубине более 60 метров. Таким образом, Фёдорову удалось доказать, что прикамская пещера является самой глубокой подводной пещерой в России.
До этого самой глубокой считалась пещера в реке Восточная Хоста, расположенная в Краснодарском крае. Глубина погружения там составляет 82,5 метра.
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