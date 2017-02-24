Прикамские суды ждут присяжных-заседателей

Районные суды Пермского края уже в этом году будут обеспечены всем необходимым для начала проведения заседаний с участием присяжных.

Если ранее возникала масса вопросов по материально-техническому обеспечению помещений, то теперь проблема практически решена, - отмечает председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов. Готовы проектные документы по каждому суду. Имеется опыт работы Пермского краевого суда в этом направлении. В каждом районе здания оборудуют мобильными ограждениями и специальными кабинетами.



Основная задача не только организовать работу в помещениях, главное убедить население принять участие в работе коллегий присяжных-заседателей. В 2017 году руководство Пермского краевого суда проведёт совместную работу с органами власти.



Напомним, с 1 июня 2018 года присяжные появятся во всех районных и гарнизонных военных судах. Пока же легендарные «двенадцать» рассматривают только дела краевой подсудности.