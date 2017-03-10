Пермяки поставят свою оценку медицинским учреждениям региона

Любой житель Прикамья, который обращался в какое-либо медицинское учреждение региона, может заполнить анкету на сайте и оценить качество обслуживания. Итоги "народного рейтинга" больниц будут опубликованы в ноябре 2017 года.
Общественный совет при Министерстве здравоохранения Прикамья установил критерии, по которым будут оцениваться больницы. Среди них открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность медиков, удовлетворенность оказанными услугами и другие.
Заполнить анкету можно на сайте: https://www.rosminzdrav.ru/polls/9-ambulatornye-usloviya?region_code=PER
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