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Пермяки поставят свою оценку медицинским учреждениям региона

10 Марта 2017 12:52
Поставить свою оценку можно уже сейчас. Для этого необходимо заполнить специальную анкету на сайте министерства здравоохранения.
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Пермяки поставят свою оценку медицинским учреждениям региона
Любой житель Прикамья, который обращался в какое-либо медицинское учреждение региона, может заполнить анкету на сайте и оценить качество обслуживания. Итоги "народного рейтинга" больниц будут опубликованы в ноябре 2017 года.

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Прикамья установил критерии, по которым будут оцениваться больницы. Среди них открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность медиков, удовлетворенность оказанными услугами и другие.

Заполнить анкету можно на сайте: https://www.rosminzdrav.ru/polls/9-ambulatornye-usloviya?region_code=PER
Метки: Минздрав
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