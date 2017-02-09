Пермскую улицу Героев Хасна полностью отремонтируют в 2019 году

К 2019 году в Перми планируют полностью отремонтировать улицу Героев Хасана. В ходе нескольких этапов подрядчик проведет капитальный ремонт дороги от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева.





Виктор ПЛЮСНИН, депутат Законодательного собрания Пермского края:



- Мы сумели в декабре перечислить деньги, снять вопросы. Сейчас никому не мешает приступить к реализации проекта





По словам Анатолия Дашкевича, подрядчик будет определен уже в марте. В планах на 2017-ый - переустройство всех коммуникаций и расширение дороги. В ходе ремонта остановка транспорта не планируется.