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Пермскую улицу Героев Хасна полностью отремонтируют в 2019 году

09 Февраля 2017 13:39
К 2018 году планируется отремонтировать железнодорожный путепровод по улице Героев Хасана. Общая стоимость проекта - более 900 миллионов рублей.
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Пермскую улицу Героев Хасна полностью отремонтируют в 2019 году
К 2019 году в Перми планируют полностью отремонтировать улицу Героев Хасана. В ходе нескольких этапов подрядчик проведет капитальный ремонт дороги от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева.
  

Виктор ПЛЮСНИН, депутат Законодательного собрания Пермского края:

- Мы сумели в декабре перечислить деньги, снять вопросы. Сейчас никому не мешает приступить к реализации проекта
  

По словам Анатолия Дашкевича, подрядчик будет определен уже в марте. В планах на 2017-ый - переустройство всех коммуникаций и расширение дороги. В ходе ремонта остановка транспорта не планируется.
Метки: Героев Хасана Реконструкция
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