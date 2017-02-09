Пермскую улицу Героев Хасна полностью отремонтируют в 2019 году
09 Февраля 2017 13:39
К 2018 году планируется отремонтировать железнодорожный путепровод по улице Героев Хасана. Общая стоимость проекта - более 900 миллионов рублей.
К 2019 году в Перми планируют полностью отремонтировать улицу Героев Хасана. В ходе нескольких этапов подрядчик проведет капитальный ремонт дороги от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева.
Виктор ПЛЮСНИН, депутат Законодательного собрания Пермского края:
- Мы сумели в декабре перечислить деньги, снять вопросы. Сейчас никому не мешает приступить к реализации проекта
По словам Анатолия Дашкевича, подрядчик будет определен уже в марте. В планах на 2017-ый - переустройство всех коммуникаций и расширение дороги. В ходе ремонта остановка транспорта не планируется.
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