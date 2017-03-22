Патенты на изобретения и товарные знаки могут подорожать

- Увеличение пошлин за регистрацию знаков, и вообще за все действия юридически значимые, которые в отношении товарных знаков совершаются, это, безусловно, может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе. Т.е., если в среднем говорить о совокупной пошлине, которая на сегодняшний день выплачивается в Роспатент за регистрацию знака, за все процедуры, он в целом занимает около 30 тысяч рублей, плюс-минус... Если предполагать увеличение на 30 процентов, то это будет вместо 30 уже 40 тысяч рублей.
По данным Роспатента, в последнее время от Пермского края в среднем подаётся порядка 300 заявок в год на товарные знаки, примерно столько же на изобретения. На экспертизу, оформление документов может уйти около года.
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