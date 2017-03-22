Патенты на изобретения и товарные знаки могут подорожать

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, как стало известно "Известиям", подготовила поправки в постановление правительства, объяснив грядущее повышение инфляцией.

Авторы иногда удлиняют описание, чтобы защитить различные варианты изделия или технологии. За превышение лимита по пунктам предусмотрены доплаты.

При регистрации товарного знака плюсом понадобится 1000 рублей за шестой и каждый последующий из классов Международной классификации. Число же предпринимателей, оформляющих интеллектуальную собственность, может уменьшится, считает эксперт Торгово-промышленной палаты.Максим ТОЛСТИКОВ, патентный поверенный РФ, эксперт Пермской ТПП:

- Увеличение пошлин за регистрацию знаков, и вообще за все действия юридически значимые, которые в отношении товарных знаков совершаются, это, безусловно, может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе. Т.е., если в среднем говорить о совокупной пошлине, которая на сегодняшний день выплачивается в Роспатент за регистрацию знака, за все процедуры, он в целом занимает около 30 тысяч рублей, плюс-минус... Если предполагать увеличение на 30 процентов, то это будет вместо 30 уже 40 тысяч рублей.





По данным Роспатента, в последнее время от Пермского края в среднем подаётся порядка 300 заявок в год на товарные знаки, примерно столько же на изобретения. На экспертизу, оформление документов может уйти около года.