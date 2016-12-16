МВД: Жители Прикамья стали чаще попадаться в сети мошенников

Среди распространенных схемы мошенничества - e-mail-рассылка, SMS/MMS-рассылка, различные интернет-сервисы. Электронные сообщения могут содержать ссылки на опасное программное обеспечение. Пользователь рискует загрузить на свой компьютер вирус, который позволит злоумышленникам завладеть конфиденциальной информацией.



Финансовые учреждения напоминают: информация о движении средств по счетам банковских карт клиентам направляется банком, как правило, в виде SMS-сообщений, которые имеют следующие отличительные признаки:



- При рассылке SMS по картам банк обычно обращается адресно, в сообщении всегда указываются последние цифры номера карты держателя. При необходимости связаться с банком в его сообщениях предлагается звонить в контактный центр по телефонам, указанным на банковской карте клиента, а не в самом сообщении.



- SMS-сообщения банка по картам рассылаются с определенного, нередко короткого номера. Официальные номера единого контактного центра обычно используются только для приема входящих звонков в банк, с них SMS-сообщения не рассылаются.



Если полученные сообщения «от банка» вызывают любые сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в контактный центр банка по официальным телефонам, номера которых размещены на оборотной стороне карты или на официальном интернет-сайте.



Также злоумышленниками активно используются иные схемы мошенничества. В своей основе они предполагают «вытягивание» из клиента конфиденциальной информации с использованием различных каналов коммуникаций (например, просят сообщить по телефону реквизиты банковской карты, одноразовые пароли), либо убеждения в совершении тех или иных действий под различным предлогом (например, представившись сотрудниками банка, просят подойти к банкомату и последовать инструкциям).



Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в интернет-банкинг, одноразовые пароли для проведения операций (полученные по SMS или с чеков).



В случае, если с вашей карты были похищены денежные средства, незамедлительно обращайтесь в полицию, а также в службу помощи банка.