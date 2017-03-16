Медицина и образование — самые коррумпированные сферы в Прикамье

Вячеслав ЕГОВЦЕВ, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю:



- В лесопромышленном комплексе изобличено три человека, которые осуществляли противоправную деятельность, это лесничие. Это Красновишерск, Оса и Соликамск. В некоторых случаях брали взятки за организацию незаконных порубок, где-то позволяли арендаторам, совершать так называемые перерубы. Их деятельность в настоящее время изобличена и проводится расследование уголовных дел в отношении каждого по взяткам.



В каждом конкретном случае суммы взяток примерно одинаковые - чуть более двухсот тысяч рублей. В целом сотрудниками подразделений экономической безопасности за прошлый год выявлено более тысячи преступлений. Из них более ста - связаны с бюджетными средствами. По словам Вячеслава ЕГОВЦЕВА, динамика выявления на протяжении последних пяти лет остаётся примерно одинаковой. Только за два месяца семнадцатого года - 231 преступление экономической направленности. В прошлом году за этот период был зафиксирован незначительный рост на пять-семь процентов.