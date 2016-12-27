МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидаются морозы до -45°
09 Января 14:10
ГУ МЧС России по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение из-за аномальных холодов в регионе.
С 8 по 10 января в Пермском крае ожидается мороз -30...-37°, а на севере и в горно-восточных районах региона столбик термометра упадет до минус 45 градусов, что на семь и более градусов ниже климатической нормы, сообщают в ведомстве, ссылаясь на данные Гидрометцентра.
Спасатели Прикамья рекомендуют жителям и гостям края быть предельно осторожными во время морозов, не выходить лишний раз из дома и воздержаться от поездок на дальние расстояния. При обогреве жилища соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть большим количеством электроприборов.
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