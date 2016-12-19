МЧС Пермского края проверяет места продажи пиротехники

Запрашивать документы при покупке фейерверков должно быть правилом для всех потребителей. Чтобы в первую очередь обезопасить себя и окружающих от негативных последствий использования контрафактной пиротехники.



Сергей СОЗИНОВ, государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Пермскому краю:



- Все-таки пиротехническое изделие - это устройство повышенной опасности и отсутствие инструкции на русском языке, отсутствие сертификата о соответствии не может гарантировать вам безопасную работу этого изделия. Поэтому стоит подумать дважды, прежде чем приобретать пиротехнику на улице и задуматься о безопасности своей и своих близких.



И если взрослый, а самое главное трезвый человек, такие вещи должен понимать, то для детей любая пиротехника - это в первую очередь игрушка.



Марина БАЛАШОВА, продавец пиротехники:



- Дети приходят довольно-таки часто. Я не могу сказать точно в цифрах сколько, но я говорю, что всё, давайте на выход. И они выходят.



Продажа любой пиротехники разрешена лишь подросткам, достигшим 16-летнего возраста. И нет никакой разницы что это: большая коробка с ракетами, петарды или бенгальские огни, которые, кстати, детям - тоже не игрушка. Если же дети используют пиротехнику без присмотра - нужно принять меры.



Александр ИВАНОВ, заместитель начальника УНПР ГУ МЧС по Пермскому краю:



- В данном случае я считаю, что это нарушение общественной безопасности. Необходимо проинформировать, как сотрудников полиции. Ближайших, которых увидите, либо подразделение, о котором вы знаете, участковых или ППС. Они должны применить меры к данному подростку, ребенку и, соответственно, к родителям, которые допускают.



Стоит отметить, что пиротехника принесет исключительно положительные эмоции лишь в том случае, если использовать её правильно: не ближе 20 метров от строений, вдалеке от линий электропередач, деревьев и только согласно инструкции.