Лед тронулся: навигация в Пермском крае начнется в мае

Навигация в Пермском крае начнется в мае и завершится в октябре. Помимо того, что в Прикамье около 40 населенных пунктов, в которые можно попасть только водным транспортом, значительную часть пассажиров составляют дачники.

В нашем регионе действуют 4 постоянных речных маршрута - "Пермь - Заречный", "Сылва - Троица", "Березники - Быстрая" и "Старые Ляды - Куликово". Ежегодно суда перевозят порядка 40 тысяч пассажиров, что существенно меньше, чем в лучшие годы для прикамского речного флота.



Напомню, перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам субсидируется из бюджета Пермского края. В этом году на эти цели выделят чуть более 16 миллионов рублей. На недавнем заседании правительства исполняющий обязанности губернатора Максим РЕШЕТНИКОВ отметил необходимость заключения долгосрочных контрактов с перевозчиками, которые также предусматривали бы обновление плавсредств.