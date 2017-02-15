Более 58 тысяч человек приехали на работу в Прикамье в 2016 году
15 Февраля 2017 13:33
Пермь и Северная Корея - братья, если не на век, то на время действия трудового контракта - точно.
Больше всего официальных разрешений на работу в нашем регионе среди иностранцев получили граждане страны победившего социализма. Чаще всего корейцы приезжают к нам строить, т.к. умеют делать это неплохо - в той же стране чучхе сейчас строительный бум. И они берут за работу немного. По той же причине нередко к нам приезжают работать турки. Именно они составляют строительный костяк в реализации в Прикамье крупных инвестпроектов.
Сергей ХОТЕЕВ, заместитель руководителя Агентства по занятости населения Пермского края:
- В связи с тем, что у нас есть крупные инвестпроекты, один из таких проектов строительство главного корпуса "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат". И на сегодняшний день действительно востребованы иностранные специалисты для строительства этого главного корпуса.
Кадры решают все и активно перемещаются и внутри страны. От мала до велика. В смысле из небольших населенных пунктов в мегаполисы. Александр СКИПЕРСКИХ в Пермь приехал три года назад из Елецка, Липецкой области. Преподаватель всегда хотел работать в Высшей школе экономики и, когда в Перми объявили конкурс, сразу же подал документы на участие.
Александр СКИПЕРСКИХ, доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ - Пермь:
- Мне всегда хотелось работать в этом вузе, потому как лично для меня - это самый, наверное, статусный, самый топовый вуз в современной России и работать здесь почетно, работать здесь значит работать в очень мощном, сильном, конкурентном коллективе.
Не только почетно. В борьбе за качественного специалиста компании готовы раскошелиться. Но это только если речь идет о том, кого действительно можно отнести к категории востребованных и редких специальностей. Приезжие инженеры-технологи, конструкторы и руководители производств, в связи с тем, что своих технических профессионалов в Прикамье не хватает, могут рассчитывать на дополнительные бонусы.
Анна ЛАПОЧКИНА, руководитель HR-Ассоциации Перми:
- Сейчас работодатель расширяет географию найма и привлекает целенаправленно кандидатов из других городов, предоставляют им хорошие условия, помогают с переездом, помогают с устройством семей, оплачивают жилье, поэтому соответственно больше мы не ограничиваемся только рынком Перми и Пермского края.
По данным статистики, в Прикамье на работу только за 16 год приехало больше 58 с половиной тысяч человек. Почти 49 тысяч из них - из ПФО. А в этом году цифра может еще увеличиться - субъектам из федерации будет выделено 300 млн рублей на повышение трудовой мобильности россиян. Деньги распределят между работодателями на компенсацию расходов по найму сотрудников.
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