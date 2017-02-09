Без рецепта нельзя: в Прикамье ужесточили правила продажи лекарств

В силу вступил закон, который регламентирует действия контрольных органов по отношению к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Росздравнадзор обещает проводить контрольные закупки, чтобы проверить провизоров на халатность.



Елена СТРУЕВА, начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края:



- Если статистически смотреть, то в среднем это 70% от всех лекарственных препаратов, которые в обороте есть на рынке, должны отпускаться по рецепту. Перечня лекарственных препаратов, которые должны отпускаться по рецептам - нет. Необходимо ориентироваться на упаковку препарата или на инструкцию по применению. Там есть четкая ссылка, какой препарат должен отпускаться по рецепту.



Часть противовоспалительных, противоаллергических, гормональных препаратов, различные капли и спреи, лекарства от давления, антибиотики, препараты для похудения и мужского здоровья - все, что еще недавно было доступно, теперь можно купить только с показаниями врача. Конечно, это позволило сократить случаи самолечения, к которым периодически прибегали порядка 40% россиян. В связи с этим врачи ожидают увеличения потока в бесплатные медучреждения. Так и возможного роста спроса на платные медицинские услуги. Частные клиники к этому готовы.



Марина РЫЧАГОВА, заведующая терапевтическим отделением:



- В городе идет вспышка вирусных инфекций и гриппа, по этому поток пациентов у нас немного превышен, чем обычно. Наверное, такая ситуация складывается во всех медицинских учреждениях. Хочу сказать, что записаться в клинику можно в день обращения. Если у пациента возникли проблемы, в этот же день пациент может быть принят любым специалистом.



Эксперты не спорят с тем, что идея отпуска лекарств по рецептам по сути своей не плоха и даже правильна. Впрочем, она требует существенного повышения доступности медицинской помощи. Некоторые и вовсе считают, что в таком виде система создает предпосылки для роста теневого фармсектора и влечет риски для здоровья пациентов. Что же касается финансовых рисков - прием и выписка рецепта у специалиста в частной клинике обойдется в среднем 700 рублей.