Запах из канализации в Перми: чем он может быть опасен

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Запах канализации из прохудившихся коллекторов у пермяков вызывает уже сдержанное раздражение. Проехал по Северной дамбе или прошёл по улицам Краснова и Куйбышева (у стадиона "Динамо"), задержал дыхание, возмутился...