Запах из канализации в Перми: чем он может быть опасен
28 Марта 2017 12:24
Запах канализации из прохудившихся коллекторов у пермяков вызывает уже сдержанное раздражение. Проехал по Северной дамбе или прошёл по улицам Краснова и Куйбышева (у стадиона "Динамо"), задержал дыхание, возмутился...
А если газовая авария!? Как многие подумали летом 2013-го. Вызовы скорой из-за рези в глазах, головокружения, тошноты... Позднее власти объяснили случившееся двумя несанкционированными сливами в городскую ливнёвку состава, в котором присутствовал меркаптан. Его обычно добавляют в пропан или бутан, не обладающие запахами, но взрывоопасные, как раз, чтобы определять утечки.
Похожий случай в Омске. Почти три недели жители сибирского города жаловались на неприятный химический запах. Штиль не позволял концентрации газа снизиться. Росприроднадзор только недавно объявил - источником загрязнения атмосферы этилмеркаптаном является ремонт на так называемых буферных прудах местного нефтеперерабатывающего завода. Впрочем, на самом предприятии эти данные отрицают, а значит, вероятность того, что омичам будет непросто дышать и впредь, сохраняется.
В Перми последствия "газовых атак" ощущались несколько дней, а вот виновным только спустя полгода признали водителя-экспедитора, по договору вывозившего жидкие отходы, оштрафовав его на 40 тысяч рублей.
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