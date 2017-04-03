Взрыв в метро Санкт-Петербурга унес жизни 10 человек

Взрыв в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел около 16.30 по пермскому времени. Второй - на следующей за "Сенной" станции синей ветки. В результате не менее 10 человек погибли. Пресс-секретарь губернатора Петербурга сообщает о 50 пострадавших. И вот что о случившемся говорят жители Петербурга.



Дмитрий АНДРЕЕВ, житель Санкт-Петербурга:



- У меня должна была быть встреча с одним человеком, и как я видел по новостям, где-то в 14:36 произошел взрыв, это то, что я видел по кадрам на станции. У меня отменилась встреча, если бы я на неё поехал, а она не отменилась, то я бы мог находиться на этой станции. Видимо хорошо, что она отменилась, и я никуда не поехал. Эмоций много и все они, конечно же, разные. Но на самом деле это страшная трагедия. Хотелось бы, чтобы этого не происходило вообще. Никогда, ни в одном городе мира. Сейчас тревога за тех людей, которые пострадали, за тех людей, которые погибли. Я 13 лет живу в Петербурге. Страшно становится.



Анна ЕРМАКОВА, житель Санкт-Петербурга:



- Я находилась в офисе и те, кто находился рядом, все начали обзванивать знакомых. Узнавать всё ли в порядке. Я позвонила родителям, которые живут в другом регионе, чтобы предупредить их заранее, что всё в порядке. А вообще очень неожиданно. Потому что в Петербурге очень редко что-то происходит такого плана. Мы привыкли себя чувствовать более комфортно, в безопасности. В метро всегда хорошая проверка идёт. И до конца не понимаем. Один взрыв был или два. Параллельно работаем, следим за обстановкой, читаем объявления на сайтах и думаем, как будем добираться вечером до дома.







Фото: группы "GoVideo" в социальной сети "ВКонтакте".