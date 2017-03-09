В Прикамье в жилом доме обрушилась крыша

8 марта в поселке Углеуральский в доме № 20 по улице 20 Партсъезда рухнула крыша жилого дома. Момент обрушения произошел ранним утром - в 7.15 пока люди ещё спали.



Елена СМИРНОВА, дочь пострадавших собственников квартиры:



- Она слышала, что какой-то треск пошел, начала приподниматься и произошло крушение во внутрь квартиры. В одной из комнат провалился потолок.



К счастью, никто в квартире не пострадал. Приехавшие не место ЧП специалисты обещали восстановить кровлю за три дня.



Елена СМИРНОВА, дочь пострадавших собственников квартиры:



- Вчера работники залезли на крышу. Мама говорила, что она боялась, что работники вообще в квартиру свалятся. Родители мои проживают там с 1982 года, а сколько ему вообще лет - я не могу сказать. Родители сейчас живут в этой же квартире, переехали в другую комнату. Но живут с опаской, потому что у соседей по стене пошла трещина. Дом начинает трескаться. Никого не расселяют.



Елена говорит, что дом аварийным не признан. Её родители регулярно оплачивают текущий ремонт и содержание. При этом все работы приходится выполнять самостоятельно. Управленцы, по словам женщины, появились в доме лишь после обрушения вместе с сотрудниками МЧС и полиции.