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В Перми пьяный сотрудник полиции изнасиловал несовершеннолетнюю

28 Марта 2017 14:33
26 марта сотрудник уголовного розыска отдела полиции Орджоникидзевского района Перми совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней девочки.
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В Перми пьяный сотрудник полиции изнасиловал несовершеннолетнюю
Сотрудник полиции проживал в квартире вместе с женщиной, которая старше него на 16 лет, у которой есть несовершеннолетняя дочь. 26 марта мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку (14-ти или 15-ти лет). В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщили телекомпании ВЕТТА сразу несколько источников из силовых структур.

В Следственном отделе по Орджоникидзевскому району Перми и пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю информацию по данному факту пока не подтвердили. В пресс-центре Главного управления МВД России по Пермскому краю также пояснили, что не обладают информацией по данному поводу.

Метки: Полиция Изнасилование Арест
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