В Перми осуждены члены банды, расстрелявшие двух человек в центре города
30 Декабря 09:47
Молодые люди не хотят, чтобы их узнали в лицо, но своего рода известность они уже заработали.
В июле прошлого года бандиты застрелили лидера Пермского скаутского движения и ранили его бизнес-партнера. На Екатерининской в мужчин выпустили несколько пуль и отобрали у них сумку с 28 миллионами рублей.
Александр УТЁМОВ, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края:
- Предполагается, что данное преступление совершалось по наводке, имелись информаторы, но поясню, что данные вопросы находятся вне рамок данного судебного заседания. Перед судом присяжных заседателей ставились вопросы фактического обстоятельства дела.
Налетчики тщательно готовились к преступлению, были информированы о расписании своих жертв. Впятером дожидались их появления в день убийства. Суд над непосредственным исполнителем состоялся ранее, мужчину приговорили к 15-ти годам строгого режима. Остальные, собрав целый букет из статей уголовного кодекса - слушают приговор только сейчас. Семь, семь с половиной, одиннадцать и двенадцать лет колонии строгого режима - таков приговор краевого суда.
Александр УТЁМОВ, прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края:
- На мой взгляд, суд вынес решение справедливое, адекватное и соразмерное наказание. Приговор является обоснованным и на мой взгляд справедливым.
Дополнительно суд обязал вернуть налетчиков похищенные денежные средства родственникам погибшего и потерпевшего. Приговор в законную силу пока не вступил.
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