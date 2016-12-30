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В Перми осужден молодой человек за разбойное нападение на кафе

11 Января 14:44
3 года колонии общего режима - в Перми вынесли приговор 24-летнему молодому человеку, который с ножом в октябре прошлого года совершил разбойное нападение на блинную в центре города.
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Андрей ДВИНЯНИНОВ, заместитель начальника ОУР ОП № 6 УМВД России по Перми:

- Мы установили камеры наружного наблюдения на путях отхода данного подозреваемого лица, где в ходе просмотра было установлены его приметы, составлена ориентировка. По данным ориентировкам и по приметам отрабатывались лица.

Выяснилось, что молодой человек месяцем ранее успел поработать в этом же кафе. Но сил на честный труд хватило всего на один день, за который, похоже, он и выяснил когда лучше всего совершить налет на заведение. Теперь молодому человеку похищенное придётся вернуть. В дополнение к трёхлетнему лишению свободы заплатить ещё и штраф - 50 тысяч рублей.
Метки: Разбой Кафе Суд Приговор
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