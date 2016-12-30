В Перми осужден молодой человек за разбойное нападение на кафе

Андрей ДВИНЯНИНОВ, заместитель начальника ОУР ОП № 6 УМВД России по Перми:



- Мы установили камеры наружного наблюдения на путях отхода данного подозреваемого лица, где в ходе просмотра было установлены его приметы, составлена ориентировка. По данным ориентировкам и по приметам отрабатывались лица.



Выяснилось, что молодой человек месяцем ранее успел поработать в этом же кафе. Но сил на честный труд хватило всего на один день, за который, похоже, он и выяснил когда лучше всего совершить налет на заведение. Теперь молодому человеку похищенное придётся вернуть. В дополнение к трёхлетнему лишению свободы заплатить ещё и штраф - 50 тысяч рублей.