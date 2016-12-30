В Перми осужден молодой человек за разбойное нападение на кафе
11 Января 14:44
3 года колонии общего режима - в Перми вынесли приговор 24-летнему молодому человеку, который с ножом в октябре прошлого года совершил разбойное нападение на блинную в центре города.
Андрей ДВИНЯНИНОВ, заместитель начальника ОУР ОП № 6 УМВД России по Перми:
- Мы установили камеры наружного наблюдения на путях отхода данного подозреваемого лица, где в ходе просмотра было установлены его приметы, составлена ориентировка. По данным ориентировкам и по приметам отрабатывались лица.
Выяснилось, что молодой человек месяцем ранее успел поработать в этом же кафе. Но сил на честный труд хватило всего на один день, за который, похоже, он и выяснил когда лучше всего совершить налет на заведение. Теперь молодому человеку похищенное придётся вернуть. В дополнение к трёхлетнему лишению свободы заплатить ещё и штраф - 50 тысяч рублей.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
30 Декабря 2016
21 Декабря 2016
05 Декабря 2016
27 Ноября 2016
23 Ноября 2016
18 Ноября 2016
26 Октября 2016
14 Октября 2016
06 Октября 2016