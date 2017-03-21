В Перми осудят более 30 человек, обманувших 1308 ветеранов и пенсионеров

В настоящий момент 30 фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, один помещен под домашний арест. Всего, по версии следствия, злоумышленники на территории Прикамья, Удмуртии и Свердловской области обманули 1308 человек. В основном людей преклонного возраста. Предполагаемые мошенники, представляясь сотрудниками службы соцзащиты, и, используя методы убеждения, продавали физиотерапевтические аппараты по завышенной цене. Уверяя, что чудо-аппараты не имеют противопоказаний и способны излечить от всех болезней.



Организаторы бизнеса обеспечивали тщательную подготовку продавцов. Проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации и мотивировали участников группы на активную деятельность по продаже как можно большего количества аппаратов.



Общий ущерб от действий таких продавцов превысил 19 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"