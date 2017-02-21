Пожизненный срок грозит наркоторговцу из Прикамья
21 Февраля 2017 11:00
Мужчина продавал наркотики в больших объемах и потом через систему "закладок" осуществлял реализацию запрещенных веществ.
Вплоть до пожизненного заключения. Именно такой срок может получить 25-летний березниковец, которого обвиняют в реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Задержали мужчину оперативники ещё в ноябре прошлого года.
"Синтетический гашиш", "спайсы" и так называемая "соль". Всего при себе у молодого человека находилось более одного килограмма запрещенных веществ, которые через систему "закладок" должны были разойтись по территории Верхнекамья. В ближайшее время суд огласит окончательную меру наказания.
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