Пожизненный срок грозит наркоторговцу из Прикамья

Вплоть до пожизненного заключения. Именно такой срок может получить 25-летний березниковец, которого обвиняют в реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Задержали мужчину оперативники ещё в ноябре прошлого года.



"Синтетический гашиш", "спайсы" и так называемая "соль". Всего при себе у молодого человека находилось более одного килограмма запрещенных веществ, которые через систему "закладок" должны были разойтись по территории Верхнекамья. В ближайшее время суд огласит окончательную меру наказания.