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Пожизненный срок грозит наркоторговцу из Прикамья

21 Февраля 2017 11:00
Мужчина продавал наркотики в больших объемах и потом через систему "закладок" осуществлял реализацию запрещенных веществ.
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Вплоть до пожизненного заключения. Именно такой срок может получить 25-летний березниковец, которого обвиняют в реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Задержали мужчину оперативники ещё в ноябре прошлого года.

"Синтетический гашиш", "спайсы" и так называемая "соль". Всего при себе у молодого человека находилось более одного килограмма запрещенных веществ, которые через систему "закладок" должны были разойтись по территории Верхнекамья. В ближайшее время суд огласит окончательную меру наказания.
Метки: Суд Наркотики
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