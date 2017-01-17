Серийный гаражный вор-взломщик задержан в Перми
18 Января 10:52
Несколько сварочных масок, рыболовные принадлежности, ледобуры, строительная тачка и лопаты, ящики с инструментами, надувная лодка, коммутатор D-Link, автозапчасти, домкрат, колеса, шины и ещё несколько десятков других вещей нашли полицейские на даче и в гараже мужчины, которого подозревают в серии краж.
Андрей ДЕГТЯРЕВ, ст. о/у ОУР ОП № 3 (дислокация Кировский район) УМВД России по Перми:
- В ноябре 2016 года сотрудниками уголовного розыска был задержан 46-летний житель Кировского района города Перми, который подозревается в совершении краж из гаражей. Преступления совершались в одиночку, проникал, либо повреждением замка, либо подбором ключа.
6 уголовных дел уже окончено и направлено в суд, а вещи, соответственно, возвращены потерпевшим. При этом до сих пор неизвестно кому принадлежало оставшееся имущество. Полицейские просят проверить свои гаражи и места хранения вещей. Если вы чего-то недосчитались или опознали среди изъятых предметов своё - сообщите об этом по телефону (342) 218-85-72 в отдел по Кировскому району Перми.
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