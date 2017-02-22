Полиция устанавливает личность, предполагаемой мошенницы

Краснокамские полицейские задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии дознания, она обратилась к одному из предпринимателей, занимающихся изготовлением изделий из древесины, и предложила взять у него под реализацию товар на сумму 45 тысяч рублей. Мужчина согласился, но позже заподозрил в нечестности своего несостоявшегося партнера, обратившись в полицию.



В ходе проведенного по месту жительства обыска, сотрудники правоохранительных органов обнаружили печать несуществующий фирмы и поддельные документы. Женщина отказалась назвать свои данные, пояснив, что является гражданкой иностранного государства.



Полицейские считают, что задержанная может быть причастна к иным противоправным действиям и просят помочь установить её личность. Всю имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам: 8 (34273) 321-30 или "02".