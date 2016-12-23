Полиция Перми ищет пропавшую после корпоратива девушку

Как сообщают коллеги пропавшей, в кафе, где проходило торжество, девушке стало плохо и она решила выйти на улицу. После этого 29-летнюю Анну НАЗУКИНУ никто не видел.



Наталья СМЕРДОВА, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- 24 декабря в отдел полиции Индустриального района поступило сообщение о пропаже девушки 1988 года рождения. Сотрудники полиции выяснили, что в последний раз её видели накануне в развлекательном заведении на ул. Левченко. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей.



В настоящий момент в Индустриальном районе работают поисковые отряды. В них вошли волонтёры и родственники пропавшей. Напомним, около месяца назад после корпоратива пропала 18-летняя жительница Березников. Тогда на следующий день её тело нашли в одном из парков города. Смерть наступила в результате переохлаждения.











