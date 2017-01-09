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Почти 1000 жителей Перми более суток сидят без воды

10 Января 11:53
В Мотовилихе без воды остались 900 человек. Сообщение об утечке воды по адресу Уральская, 113 в диспетчерскую «Новогор-Прикамье» пришло еще в воскресенье.
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По словам очевидцев, чтобы получить воду, утром местные жители были вынуждены топить снег.

Инна СУХОМЕСОВА, начальник управления по связям с общественностью «Новогор-Прикамье»:

- Была организована очистка наледи, сейчас ведется согласование земельных раскопок и уточнение места водопровода. По завершению согласования аварийные бригады приступят к работам.

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Без воды остались 5 многоквартирных домов по улицам Уральская и Братьев Вагановых. Одна из причин утечки воды, по словам сотрудников «Новогор-Прикамье», - резкое похолодание, а также ветхие сети. Был осуществлен подвоз воды к многоквартирным домам.

Согласно постановлению Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, приступить к устранению неисправности аварийного характера на водопроводе ответственные службы должны незамедлительно. В «Новогор-Прикамье» пообещали восстановить водоснабжение за ближайшие сутки.
Метки: Нет воды Мотовилихинский район Новогор-Прикамье Мороз
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