Почти 1000 жителей Перми более суток сидят без воды

По словам очевидцев, чтобы получить воду, утром местные жители были вынуждены топить снег.Инна СУХОМЕСОВА, начальник управления по связям с общественностью «Новогор-Прикамье»:- Была организована очистка наледи, сейчас ведется согласование земельных раскопок и уточнение места водопровода. По завершению согласования аварийные бригады приступят к работам.

Без воды остались 5 многоквартирных домов по улицам Уральская и Братьев Вагановых. Одна из причин утечки воды, по словам сотрудников «Новогор-Прикамье», - резкое похолодание, а также ветхие сети. Был осуществлен подвоз воды к многоквартирным домам.Согласно постановлению Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, приступить к устранению неисправности аварийного характера на водопроводе ответственные службы должны незамедлительно. В «Новогор-Прикамье» пообещали восстановить водоснабжение за ближайшие сутки.