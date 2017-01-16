Младенец и двое мужчин погибли в ДТП в Пермском крае

Около 13:30 часов по автодороге Березовка-Тулумбасы двигался автомобиль ВАЗ-2109, под управлением мужчины 1970 года рождения. На 5 км трассы он, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Митсубиси Л200».



В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры: мужчина 1983 года рождения и девочка 2016 года рождения скончались на месте. Еще одна пассажирка ВАЗа, девушка 1996 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии.



Установлено, что ребенок перевозился без использования детского автокресла, на заднем пассажирском сидении на руках. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



ГИБДД Пермского края обращает особое внимание родителей и водителей: ребенок, находясь в автомобиле, требует дополнительной защиты и внимания. Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающее устройство – так называемое автокресло.