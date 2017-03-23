Четверых детей завалило снегом в пермском детсаду

В среду около 20:00 четверо детей играли на территории дошкольного учреждения по ул. Репина (микрорайон Гайва). Дети бегали по крыше хозяйственной постройки и стали прыгать с неё вниз. В итоге двое из них получили травмы различной степени тяжести. Один ребенок госпитализирован в больницу. Другому медицинская помощь была оказана на месте, и он направлен для прохождения амбулаторного лечения, сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.













Фото: группы "ЧП ДТП Пермь" в социальной сети "ВКонтакте"

Сейчас следствием проводится проверка по факту получения травм двумя малолетними детьми на территории детского сада. При этом будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку от снега крыш зданий и сооружений, находящихся на территории детского сада.