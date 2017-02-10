Челябинцы на миллион обманули пермяков через Avito
10 Февраля 2017 13:54
Мошенники размещали в Интернете объявления о продаже дорогих иномарок по бросовым ценам и потом исчезали с предоплатой.
Десятки сим-карт, ноутбуки, банковские карты и мобильные телефоны. В Перми на съёмной квартире полицейские задержали 4 мужчин из Челябинской области, которые размещали в Интернете объявления о продаже дорогих иномарок по заниженным ценам.
Юрий ПЕПЕЛЯЕВ, начальник ОУР УМВД России по Перми:
- На самом деле никаких автомобилей они продавать не собирались. Никаких автомашин у них не было. Потерпевших привлекала относительно невысокая цена этих автомобилей. Они связывались с этими мошенниками и молодые люди предлагали сделать им предоплату. От встреч с покупателями они всячески уклонялись.
Далее мошенники говорили, что за автомобилем выстроилась целая очередь, и предлагали покупателю сделать предоплату за обещание снять объявление с сайта. Так одна пермячка перевела злоумышленникам 150 тысяч за мнимый "Фольксваген Туарег", а когда поняла что её обманули - обратилась в полицию.
Юрий ПЕПЕЛЯЕВ, начальник ОУР УМВД России по Перми:
- В поведении продавца вас должны насторожить следующие вещи: он проживает на территории другого города и для встречи с ним с целью приобретения какого-либо товара, вам необходимо совершить длительную поездку. Совершив такую поездку, потратив деньги, вы можете ни с кем не встретиться. Потому что вас обманули.
Цена, обязательная предоплата, нежелание встречать под различными предлогами, пересылка копий по электронной почте - всё это должно насторожить, говорят полицейские. Уже доказано, что данные молодые люди таким образом обманули несколько человек. При обыске в квартире так же изъята наличность - около 1 миллиона рублей. Следствие полагает, что потерпевших может быть значительно больше и просит сообщить о подобных фактах по телефону (342) 218-81-15
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