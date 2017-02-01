6 детских садов и 66 жилых домов остались без отопления в Мотовилихинском районе Перми

Сегодня в 7 часов утра для проведения ремонтных работ на теплотрассе в Мотовилихинском районе было произведено отключение системы теплоснабжения.

Утром в среду, 1 февраля, в Мотовилихинском районе г. Перми м/р "Садовый" было отключено теплоснабжение в домах по улицам Юрша, 9, 21, 23, 25, 25/1, 64, 64а (д/с), 9, 9а; ул. Уинская, 4, 8, 4а, 6, 8, 17, 18; ул. Пушкарская, 88, 92/1, 91/2, 92/3, 90, 100, 98, 94, 96; ул. Старцева, 3/1, 3/2,3/3, 3/4, 5, 7; ул. Грибоедова, 68; ул. Лесная, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4. Всего 66 жилых домов и 6 детских садов.



Спсатели советуют жителям сохранить имеющееся тепло в квартирах и домах. Ремонтные работы планируют завершить к семи часам вечера.