1500 преступлений в Прикамье совершенно подростками в 2016 году

Чаще всего нарушается закон в Перми, Куединском, Кишертском, Лысьвенском, Еловском, Губахинском и Частинском районах.



Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:



- Среди преступлений преобладают кражи - 67%, далее идут угоны, затем грабежи. Также в 16-м году наблюдался рост уровня групповой преступности несовершеннолетних. Он составил 22%.



В Кировском районе Перми и в Лысьве такие группы, под руководством уже состоявшихся взрослых преступников, специализировались на угонах транспортных средств и кражах из авто. При этом к их участникам неоднократно применялась мера заключения под стражу.



Татьяна КАНДАКОВА, начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Группа из шести человек в Кунгуре совершила до шестнадцати преступлений. И это не какое-то множество преступных групп, а именно по краю. Это 6-7 групп с серийными преступлениями. И за счёт этого мы получили рост, как групповой преступности, так и рост по кражам транспортных средств и кражи из транспортных средств.



Подростковая преступность молодеет. Цифры говорят сами за себя. Если раньше полицейским приходилось задерживать тех, кто старше 10 лет, то в прошлом году закон приступали уже и семилетние. Также за 2016 год привлечено к административной ответственности более двух тысяч несовершеннолетних за распитие алкогольных напитков и более тысячи законных представителей детей.