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В Прикамье отмечен рост промышленного производства

20 Марта 2017 12:14
Промышленное производство в Пермском крае продемонстрировало заметный рост.
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Самый существенный - на четверть с лишним - в энергетике. Самый скромный, из представленных Пермьстатом 4-х позиций, менее 1.5 процентов - у добычи полезных ископаемых.

Общий индекс промпроизводства составил 105.6 процента к февралю 2016-го и 93.3 процента к январю. Если брать начало годов (два последних зимних месяца вместе) - рост даже заметнее, почти на 6 процентов.

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В январе-феврале 2017-го в Пермском крае отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами более чем на 212 миллиардов рублей.
Метки: Промышленность Пермьстат статистика
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