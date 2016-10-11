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В 2017 году в Перми цены на аренду коммерческой недвижимости могут вырасти

30 Января 14:19
Снимите это немедленно. Предложение на рынке аренды коммерческой недвижимости сегодня существенно превышает спрос, констатируют эксперты и городские улицы, которые пестрят соответствующими объявлениями.
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"Впрочем, нет худа без добра, - добавляет Илья ПЕРМЯКОВ - устойчивые к кризису компании продолжают формировать стабильный спрос, что и влияет на ситуацию. Прежде всего, арендодатели сориентированы на привлечение в числе клиентов крупных федеральных сетей. Впрочем, всегда востребованы и малые площади тоже".

Илья ПЕРМЯКОВ, руководитель агентства недвижимости:

- Сейчас, если характеризовать рынок, определять его, то можно определить как рынок покупателей, то есть сейчас большой выбор качественных помещений и достаточно интересные цены, также еще в связи с этим такой появился тренд, что интересные помещения освободились, выгодные арендные ставки, то есть помещения стали более доступны и многие предприниматели пробуют себя в бизнесе.

На нравится арендная ставка? У соседа можно найти дешевле. Не устраивает помещение - рядом можно найти такое же, но еще лучше. Если в центре города арендные ставки не сильно изменились с 15 года, то спустившись всего лишь на квартал от улицы Ленина, сэкономить на аренде можно в два раза.

Илья ПЕРМЯКОВ, руководитель агентства недвижимости:

- Сейчас арендная ставка составляет 450-500 рублей в центре города. До этого 600-700. Это по офисным помещениям, что касается торговых площадей, если раньше была средняя арендная ставка 1200-1500, то есть 2014 год. 2016 год - это уже 800 рублей, 1000 рублей.  

Конкуренция за клиента - то, что еще совсем недавно было арендодателям недосуг, сегодня - реальность этого сегмента рынка недвижимости. Цена - не единственный аспект. Эксперты говорят о возможности существенного повышения качества предлагаемых площадей. Как и наличие, к примеру, возможности припарковаться в зоне доступа, причем бесплатно. Так что пермские платные парковки, вероятно, тоже скорректируют границы бизнес-карты Перми.

Несмотря на снижение спроса, в 17 году, по прогнозам экспертов, на рынке появятся новые торговые и офисные площади. Однако, несмотря на этот факт, по мнению экспертов, к середине года к летнему сезону не исключается вероятность некоторого повышения арендных ставок.
Метки: Недвижимость
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