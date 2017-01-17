Почему пермяки так охотно тратят в Екатеринбурге?

Регина ПОПОВА:



- У меня установка определенная, заработать денежные средства в Перми и потратить их в Екатеринбурге. Почему? Там намного интересней, я получаю заряд эмоций. Трачу денежные средства с душой. Покупаю вещи. Там есть очень много заведений, которых нет у нас в городе. Каждый раз, когда знакомимся с новыми людьми из данного города, мы узнаем о новых заведениях. Средства массовой информации нам, безусловно, тоже помогают.



Именно удачные рекламные кампании привели к тому, что по статистике, порядка 35% жителей Прикамья хотя бы раз в полгода ездят в Свердловскую область, чтобы потратиться. А кто-то и того чаще. Специалисты утверждают, что дело тут совсем не в том, что спектр возможностей в Перми значительно уже. Важную роль играет правильное привлечение потребителей.



Андрей ПОМЕТУН, директор консалтингового агентства:



- На это все влияет маркетинг. Я часто, как потребитель, в родном городе узнаю про способы решения досуга, отдыха слишком поздно. Не тогда, когда мне это нужно. Не тогда, когда дорога ложка к обеду. Потому что организации, компаний или сервис не позаботились о том, чтобы об этом рассказать, донести свою информацию. А другая организация из другого города рассказала мне, как интересно провести время. Как мне потратить деньги.



По словам специалистов, чтобы жители Прикамья перестали финансировать соседние регионы и начали тратить здесь, нужно нацелится на создание достойных конкурентоспособных предложений. Конечно, инвестиции нужны и в создание качественной инфраструктуры, и в другие сферы экономики, говорят профессионалы. И тем не менее, потребительская активность - важный фактор для развития экономики региона в целом.



Людмила КИЧЕНКО, заместитель декана экономического факультета ПГНИУ:



- Здесь выстраивается целая цепочка. Если они привлекают больше средств, соответственно у них есть источник для инвестирования. И вот это вот привлекает дополнительных потребителей, дополнительные финансовые ресурсы. Они получают соответствующий результат.



Маркетинговые и рекламные технологии сегодня доступны в Пермском крае, констатируют эксперты. И от их грамотного использования в том числе в кризисное время не следует отказываться. Ведь в том, что касается продаж все как обычно - спрос рождает предложение!