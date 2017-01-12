Пермское УФАС вступилось за интернет-провайдеров

Воздушно-кабельный путь с каждым годом все дороже. За несколько лет "Пермгорэлектротранс" поднял тариф на аренду столбов для провайдеров, которые размещают на них свое оборудование, почти в два раза, а "Горсвет" - в три.

В итоге связисты вынуждены были платить почти по 500 рублей в месяц за каждый столб. Рост арендной платы происходил ежегодно, что могло привести к удорожанию услуг по доступу в Интернет, кабельного телевидения и телефонной связи.



Дмитрий ШИЛОВ, главный специалист-эксперт отдела контроля товарных рынков УФАС России по Пермскому краю:



- Мы проанализировали ситуацию и установили, что ежегодное повышение действительно имело место быть. При этом предприятия не смогли предоставить нам расчет тарифа, который они установили. Фактически в материалах дела у нас нет никаких доказательств того, что организации - муниципальные предприятия вообще несут какие-то прямые затраты в рамках оказания услуг по этим договорам.



В антимонопольном ведомстве решили, что организации, таким образом, злоупотребляют монопольным положением на рынке и фактически произвольно, не подкрепляя никакими расчетами, устанавливают тарифы на аренду. УФАС выдало предписание об устранении нарушений с требованием установить экономически обоснованную стоимость арендной платы. Решение пока в силу не вступило, "Пермгорэлектротранс" и "Горсвет" могут обжаловать его в суде.