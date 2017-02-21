Курильщики Прикамья увеличат свой вклад в бюджет края
21 Февраля 2017 13:45
Совет Федерации РФ рассматривает возможность отдать регионам до 15 процентов акцизов на сигареты
По данным Пермьстата, несмотря на антитабачную кампанию, объёмы продаж сигарет в рублёвом эквиваленте в Пермском крае растут, превысив в прошлом году отметку в 12 миллиардов. Цены повышаются, а курильщики продолжают делать существенную часть кассы в магазинах: по отношению к рознице в целом табак даже укрепляет свои позиции — сейчас более 2.5 процентов к обороту. В Пермской торгово-промышленной палате считают, что решение сенаторов способно дать прибавку доходам краевой казны.
Александр БЕЛЯЕВ, заместитель директора департамента экономических экспертиз ПТПП:
- Любые доходы, которые подтверждены реальным потреблением, а это все-таки реальное потребление, и они легко собираемы, это будет хорошее подспорье для регионального бюджета.
Реклама табака в России запрещена с конца 2013 года. Снижения цен курильщикам ждать не приходится: до 2019-го косвенный налог ежегодно будут повышать теперь уже на 14.5 процентов.
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