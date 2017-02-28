Банков станет меньше

По мнению многих экспертов, это произойдёт за счёт лишения лицензий у недобросовестных и неустойчивых игроков. Напомним, курс на снижение количества финансовых организаций у нас в стране был взят ещё в 2013 году, когда руководство ЦБ существенно ужесточило требования к компаниям, занимающихся операциями с денежными средствами. Число банков сократилось, примерно, на треть.



Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ старший преподаватель пермского филиала НИУ "Высшая школа экономики":



- Когда у тебя тысяча игроков на рынке, то сложно с ними взаимодействовать, ты должен каждым из них управлять. Когда 600 - уже легче. Когда мало агентов на рынке, то государство может вмешиваться и диктовать некоторые запросы. Если сейчас правительство выбирает политику стабилизации инфляции, то инфляция будет в каких-то нормальных коридорах снижена, там, порядка 6-10%, соответственно, ставки по ипотечным кредитам и т.д. должны приближаться порядка к 10-11%, например, с господдержкой.



Сокращение банковского представительства коснулось и нашего региона. Так, если в 2014 году в Пермском крае насчитывалось 37 филиалов кредитных организаций, то в начале текущего года оставалось только 19.