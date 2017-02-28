(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Банков станет меньше

28 Февраля 2017 12:50

В этом году число российских банков может ещё сократиться на 10%, сообщает аналитическое кредитное рейтинговое агентство.
39
По мнению многих экспертов, это произойдёт за счёт лишения лицензий у недобросовестных и неустойчивых игроков. Напомним, курс на снижение количества финансовых организаций у нас в стране был взят ещё в 2013 году, когда руководство ЦБ существенно ужесточило требования к компаниям, занимающихся операциями с денежными средствами. Число банков сократилось, примерно, на треть.

Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ старший преподаватель пермского филиала НИУ "Высшая школа экономики":

- Когда у тебя тысяча игроков на рынке, то сложно с ними взаимодействовать, ты должен каждым из них управлять. Когда 600 - уже легче. Когда мало агентов на рынке, то государство может вмешиваться и диктовать некоторые запросы. Если сейчас правительство выбирает политику стабилизации инфляции, то инфляция будет в каких-то нормальных коридорах снижена, там, порядка 6-10%, соответственно, ставки по ипотечным кредитам и т.д. должны приближаться порядка к 10-11%, например, с господдержкой.

Сокращение банковского представительства коснулось и нашего региона. Так, если в 2014 году в Пермском крае насчитывалось 37 филиалов кредитных организаций, то в начале текущего года оставалось только 19.
Метки: Банки ЦБ
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
28 Февраля