Культурные каникулы: уникальный проект в музее PERMM

В музее современного искусства PERMM открылась выставка под названием "Современная графика по Брайлю". Еще один уникальный проект - выставка работ Владимира Логутова "Встреча". В центре внимания его картин - сам зритель. И каждый здесь может увидеть себя со стороны. Также в музее можно увидеть выставку "Геопоэтика. Новое искусство Перми".



Анна СУВОРОВА, куратор выставки "Геопоэтика. Новое искусство Перми":



- Это выставка про исследование пространства города. Пермские художники говорят, что город интересен и красив в самых разных уголках и самых разных его проявлениях. На этой выставке можно увидеть картины, инсталляции и мультимедийные объекты художников разных поколений. Музей рад самым разным посетителям, в том числе и самым маленьким. С 3 по 8 января в музее современного искусства будут проходить "Теплые мастерские", которые открыты для детей с 4 до 12 лет.



В праздничные дни новогодних каникул музей будет работать 3,4,5,6 и 8 января в обычном режиме. 1, 2 и 7 января выходные дни. Выставка продлится до 29 января.