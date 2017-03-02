В Пермском доме художника проходит выставка-конкурс детских рисунков

Ирина ПИМУРЗИНА, руководитель Школы рисования:



- Мы это делали с душой, азартом. Сами лепили фигурки, анимировали, сами озвучивали.



Пластилиновая сказка - одна из выставочных работ школы рисования. Кроме нее здесь сотни детских рисунков из той же школы. Художественной студии 7 лет. Это ее пятая выставка. Она же одновременно и конкурс. Его оценивает самое что ни на есть экспертное жюри. Известный пермский живописец Виктор Кузин уже составил о ней свое мнение.



Виктор КУЗИН, заслуженный художник России, ветеран Великой Отечественной войны:



- В этих работах сквозит детская непосредственность, доброта, любовь к жизни к тому, что дети чувствуют, как они понимают эту жизнь, они не испорчены цивилизацией, нашими буднями, которые проповедуют исключительную материальность.



Эти картины проповедуют исключительную радость от жизни, переведенную на язык живописи. Звонкие, сочные рисунки - незамутненный взгляд на мир, где реальность рифмуется с идеальностью. Выставка, на взгляд мэтра пермской живописи достойна, чтобы ее увидели на самом высоком уровне.



Мне кажется надо показать в государственной думе нашей показать, дети чистую душу свою отдают искусству и депутаты государственной думы , если эта выставка состоится, я думаю, что они поймут, потому что великие чувства, которые рождаются на этой выставке, они обязательно заставят людей принимать законы принимать законы и решения исходя из моментов бескорыстия.



Кроме жюри конкурса, отдать голос за полюбившийся рисунок может каждый из нас прямо на выставке. Она проходит до 12 марта. За такое внимание - вознаграждение гарантируется. Фейерверком прекрасных эмоций и превосходным настроением.