В Перми "Счастье не за горами" будут ремонтировать за счет бюджета

"В рамках инвентаризации памятников и арт-объектов, расположенных на территории Перми, Городской центр охраны памятников направил письма потенциальным собственникам объекта и земельного участка, на котором находится объект. И получил официальные отрицательные заключения. После проведения оценки стоимости объекта, его приняли на баланс Городского центра охраны памятников," - написала на своей странице в Facebook директор пермского музея современного искусства Наиля Аллахвердиева.
Напомним, что арт-объект "Счастье не за горами" появился в Перми в 2009 году. При этом ежегодно его реставрировали и восстанавливали различные волонтеры. До недавнего времени этот объект оставался по-сути без конкретного собственника.
Автор арт-объекта Борис Матросов сказал, что он не согласен с таким решением. Ранее Матросов планировал отсудить три миллиона рублей
за использование его работы в коммерческих целях.
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