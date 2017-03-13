В Перми реставрируют уникальную карту земель Строгановых

Карта, как пердполагают предположить, составлялась для нужд разграничения государственных (казенных) земель и частных владений (графини Натальи Павловны Строгановой, Григория Александровича Строганова, князя Голицына, господина Лазарева, господ Всеволожских, общевладельческие земли, земли Сибирских заводчиков). Интересна она тем, что в ней на одном пространстве нанесены сведения о собственниках земель на середину XIX века и данные о пожалованных землях Строгановым по грамотам 16-18 вв.



До реставраторов карта Пермских земель дошла в плачевном состоянии: за почти две сотни лет бумага пожелтела, загрязнилась, стала очень хрупкой. Некоторые фрагменты утрачены, края карты с многочисленными разрывами и изломами. В процессе реставрации карта очищена, промыта. Сейчас восстанавливаются утраченные фрагменты основы, подклеиваются разрывы, укрепляются изломы, сообщили в Пермском краеведческом музее.