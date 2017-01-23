В Перми наградили победителей Кубка России по снежной и ледовой скульптуре
24 Января 13:21
Масштаб и значимость этого события для нашего города трудно переоценить. Ведь в Пермь съехались 40 лучших зимних скульпторов со всего мира, чтобы продемонстрировать своё мастерство и подарить пермякам 20 уникальных монументов из снега и льда.
В последний день работы мастеров над скульптурами от любопытствующей публики не было отбоя: в поисках удачного ракурса для фотографий горожане пытались подобраться к ледово-снежным изваяниям как можно ближе, однако допуск к ним до объявления результатов конкурса был строго запрещён! Но даже общий вид экспозиции впечатлил пермяков!
А вот членам жюри "очень интересной" показалась работа наших земляков «Дача далеко, зато с видом на Землю». Её авторы Рустам ИСМАГИЛОВ и Лев БЕЗМАТЕРНЫХ заняли первое место в номинации "снег". Мастера рассказывают, несмотря на то, что скульптурой они занимаются профессионально и на протяжении всей жизни, без неожиданностей не обошлось.
Лев БЕЗМАТЕРНЫХ, скульптор, победитель V Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в номинации "Снежная скульптура":
- Мягкость снега, например, неравномерная. Мы решили сделать здесь цветок, а он не получается, осыпается. Лёд - он абсолютно другой материал. Он идёт там от наращивания форм, здесь же мы работаем, отрезая. Ошибёшься - очень трудно исправить.
Лично наградить победителей приехал председатель Пермской городской Думы Юрий УТКИН. Он отметил, что потенциал подобного фестиваля выходит далеко за рамки рядового культурно-развлекательного мероприятия.
Юрий УТКИН, председатель Пермской городской Думы:
- Я думаю, что это улучшит инвестиционный климат нашего города. Следом за скульпторами сюда приедут потенциальные партнёры, которые могут вложить деньги в будущие наши предприятия.
География конкурса этого года существенно расширилась с 9 до 14 стран. Пермский ледово-снежный фестиваль становится престижным не только в России, но и за её пределами.
Алексей ГРИБАНОВ, председатель оргкомитета фестиваля, заместитель председателя Пермской городской Думы:
- В частности, китайцы. Они говорят, что "У нас возведён в культ проведение такого фестиваля в Харбине, и мы знаем, какие там шедевры делаются, но мы стремились очень попасть сюда, потому что здесь очень высокий профессиональный уровень".
Впрочем, убедиться в результате ювелирной работы мастеров пермяки смогут и лично: с 23 января будет открыт доступ к каждой скульптуре.
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