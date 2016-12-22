В Перми состоялась премьера «Цирка на воде»
22 Декабря 16:32
От номера силачей захватывает дух, как у детей, так и у взрослых. Финалисты шоу "Минута славы", силачи Дмитрий и Руслан творят с бревнами, вес каждого из которых 120 килограммов, что-то невообразимое.
Дмитрий НАДОЛИНСКИЙ, силовой атлет:
- Мы были недавно в Якутске, там вообще было пять представлений. Бревно весит 120 кг. Ну, реально 120! Представляете, я бы тягал эти 120 кг на день. Я бы сдох, ну реально, мужики! Сейчас оно весит 70, потому что высыхает.
Номер "силачи с бревнами" - один из ключевых в новой шоу-программе "Цирк на воде". В Прикамье труппа впервые. Для пермяков подготовили сразу несколько сюрпризов: на арене будет и захватывающее сражение человека с крокодилом и бесстрашные канатоходцы.
В новом шоу сразу две стихии - огонь и вода. На месяц манеж превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами, каскадами водопадов и захватывающей игрой света.
Руслан ПЕПЕЛЯЕВ, корреспондент:
- Какой цирк без братьев наших меньших. На манеже цирка зрители увидят более 30 животных. Как водных, так и не очень: тропические попугаи, еноты, дикобразы.
Первые счастливчики премьеру уже оценили. Водное шоу в Пермском цирке пробудет с 17 декабря по 15 января.
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