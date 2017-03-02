Священнослужители: Великий пост - это не диета

Первая неделя для православных верующих считается одной из самых строгих. Это время, когда люди раскаиваются в своих прегрешениях и признают свое несовершенство.



В этом году Великой пост начался 27 февраля и продлится семь недель до светлого праздника Пасхи, который нынче отпразднуют 16 апреля. Для верующих это время, когда нужно отойти от забот мира, задуматься о духовной составляющей.



Виктор БАТУХТИН, протоиерей:



- Вы делаете генеральную уборку дома? Можно её делать каждый день, но у вас нет времени, заботы мира не дают вам это делать, поэтому вы это делаете перед Новым годом, перед Рождеством, перед Пасхой, когда есть такая возможность. А в течение недели или года пыль смахнули где-то и все. Так и здесь в течение года люди, конечно, молятся, но это все получается эпизодически. А здесь они уже делают капитальную уборку своей души.



Многие воспринимают пост, как гастрономические ограничения. Когда необходимо отказаться от мяса, молочных продуктов, в некоторые дни от горячей пищи. Священнослужители напоминают, что пост - это все-таки не диета.



Ольга МОРОЗОВА:



- Сейчас поститься не трудно, телесно поститься не трудно нисколько, потому что есть очень много заменителей, сейчас уже даже изобрели постное молоко. Сейчас все есть, дело не в этом, дело в том, чтобы немного изменить себя изнутри - это самое главное.



По-настоящему поститься в этом году в России будут 2% населения. Такую статистику приводит "Левада-центр". Чуть больше - 4% россиян будут соблюдать пост только последнюю неделю.