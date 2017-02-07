Московская компания реконструирует здание Пермской галереи

Кроме ООО СК "Строй Групп" желающих принять участие в электронном аукционе по реконструкции Пермской художественной галереи не оказалось. В итоге контракт с этим подрядчиком будет заключен по начальной (максимальной) цене - 810.656 тысяч рублей.



Победителю необходимо будет реконструировать здание бывшего военного училища, расположенного по адресу: Пермь, ул. Окулова, 4. Общая проектная площадь работ - около 12.5 тысяч квадратных метров.



Планируется, что здание позволит разместить необходимые выставочно-экспозиционные залы, залы временных выставок, библиотеку, мастерские, зоны мероприятий, фондохранилище. Помещения будут оснащены современным инженерно-техническим, экспозиционно-выставочным, фондохранилищным оборудованием, системами поддержания и контроля температурно-влажностного режима, а также обеспечения безопасности.



Ранее проект реконструкции Пермской государственной художественной галереи, разработанный ООО "ПСК-ТЕХНОЛОГИЯ", получил положительное заключение государственной экспертизы 12 сентября.