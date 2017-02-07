Московская компания реконструирует здание Пермской галереи
07 Февраля 2017 12:51
Победителем электронного аукциона признана московская компания "Строй Групп". Конкурсная комиссия признала заявку данной компании соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.
Кроме ООО СК "Строй Групп" желающих принять участие в электронном аукционе по реконструкции Пермской художественной галереи не оказалось. В итоге контракт с этим подрядчиком будет заключен по начальной (максимальной) цене - 810.656 тысяч рублей.
Победителю необходимо будет реконструировать здание бывшего военного училища, расположенного по адресу: Пермь, ул. Окулова, 4. Общая проектная площадь работ - около 12.5 тысяч квадратных метров.
Планируется, что здание позволит разместить необходимые выставочно-экспозиционные залы, залы временных выставок, библиотеку, мастерские, зоны мероприятий, фондохранилище. Помещения будут оснащены современным инженерно-техническим, экспозиционно-выставочным, фондохранилищным оборудованием, системами поддержания и контроля температурно-влажностного режима, а также обеспечения безопасности.
Ранее проект реконструкции Пермской государственной художественной галереи, разработанный ООО "ПСК-ТЕХНОЛОГИЯ", получил положительное заключение государственной экспертизы 12 сентября.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
04 Ноября 2016
17 Июня 2016