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Московская компания реконструирует здание Пермской галереи

07 Февраля 2017 12:51
Победителем электронного аукциона признана московская компания "Строй Групп". Конкурсная комиссия признала заявку данной компании соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.
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Московская компания реконструирует здание Пермской галереи
Кроме ООО СК "Строй Групп" желающих принять участие в электронном аукционе по реконструкции Пермской художественной галереи не оказалось. В итоге контракт с этим подрядчиком будет заключен по начальной (максимальной) цене - 810.656 тысяч рублей.

Победителю необходимо будет реконструировать здание бывшего военного училища, расположенного по адресу: Пермь, ул. Окулова, 4. Общая проектная площадь работ - около 12.5 тысяч квадратных метров.

Планируется, что здание позволит разместить необходимые выставочно-экспозиционные залы, залы временных выставок, библиотеку, мастерские, зоны мероприятий, фондохранилище.  Помещения будут оснащены современным инженерно-техническим, экспозиционно-выставочным, фондохранилищным оборудованием, системами поддержания и контроля температурно-влажностного режима, а также обеспечения безопасности.

Ранее проект реконструкции Пермской государственной художественной галереи, разработанный ООО "ПСК-ТЕХНОЛОГИЯ", получил положительное заключение государственной экспертизы 12 сентября.
Метки: Галерея Аукцион
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